俳優の前田敦子（34）が、21日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』に出演し、元夫で俳優の勝地涼（39）との現在の関係を明かした。【全身ショットあり】上下白にそろえたコーデを着こなした前田敦子前田は2018年に勝地と結婚し、翌19年3月に第1子男児を出産。21年4月に離婚を公表した。番組では、明石家さんまが「相手の男性はね、（再現ドラマで）私の子どもの役をやってましたから」と紹介した。『明石家電視台』では、