日本テレビ系「誰も知らない明石家さんま第１１弾」が１４日、放送され、明石家さんまが、元妻・大竹しのぶと死別した前夫との秘話を明かした。大竹は１９８２年にＴＢＳのドラマディレクター・服部晴治さんと結婚。８５年に長男・二千翔さんが誕生したが、８７年、服部さんががんで死去。８８年にさんまと再婚し、ＩＭＡＬＵが誕生したが、９２年に離婚した。服部さんの生前、大竹とさんまはドラマ「男女７人夏物語」で共演