お笑い芸人の明石家さんまが２日放送の「さんまのまんま４２年目もあの頃のまんまＳＰ」（フジテレビ系）に出演。再婚しなかった理由を明かした。さんまは１９８８年に女優の大竹しのぶと結婚。大竹と大竹の元夫（故人）との間に誕生した長男の二千翔さん、８９年に誕生したＩＭＡＬＵの２児の父となったが、９２年に離婚。ゲストのラッパーちゃんみなが「バツイチってどうです？もう１回ぐらい結婚のチャンスはあった？」