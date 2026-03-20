¸µAKB48¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¤¢¤¹21ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡Ù¡Ê¸å3¡§00¡Á4¡§00¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¡Û¾å²¼Çò¤Ë¤½¤í¤¨¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò°ìÈÌ´ÑÍ÷¼Ô50¿Í¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ëÌ¾Êª´ë²è¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤­¤¯¤Í¤ó¡×¡£´ÑÍ÷¼Ô¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦Í­Ì¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµ­¤·¤¿²óÅ¾¼°¤Î¡È¤ªÌ¾Á°¥Ü¡¼¥É¡É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢MC¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÈÍ­Ì¾¿Í¡É¤ò»ØÌ¾¡£Åö¤Æ¤é¤ì¤¿´ÑÍ÷¼Ô¤¬¼«¿È¤Î¥¨¥Ô