元AKB48で女優の前田敦子（34）が21日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。2021年に離婚を公表した元夫・勝地涼（39）との現在の関係について語った。番組では、観覧の客が前田に質問するコーナーを実施。元夫との現在の関係について聞かれた前田は「私は多分、さんまさんの影響が大きいと思います」とし「（勝地が）アドバイスをもらったみたいで“テレビでしゃべってもいいか？”って聞かれたこと