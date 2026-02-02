明石家さんま（70）が1日放送のテレビ朝日系特番「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」に出演。元妻の大竹しのぶとの『離婚の原因になったかもしれない』というエピソードを語った。さんまは「（大竹が）『バカじゃないの』が癖なんですよ。俺が夜中にきな粉買いに行こうと思って準備してたら…」と切り出した。ともにゲスト出演した笑福亭鶴瓶から「なんで夜中にきな粉買いに行くねん」とつっこまれ、「きな粉食