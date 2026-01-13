3連休明けの日経平均株価が急騰し、初めて5万3800円台をつけた。先週末からの上げ幅は一時1800円を超え、最高値を更新した。高市首相が衆院解散の検討に入ったことを受けたもので、高市政権の「積極財政」を通じた成長戦略を軸とする経済政策への期待が株価を押し上げ、「高市トレード」再開の思惑が広がっている。