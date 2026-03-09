まだ間に合う…“高市銘柄”の象徴はこれだ高市早苗政権の経済政策に期待して日本株を買う「高市トレード」は、これからが本番だ。今回取材した9名の識者のうち、実に8名が今後のさらなる株高を予想した。その一人、三菱UFJeスマート証券チーフストラテジストの河合達憲氏はこう言う。「高市トレードで買われる銘柄が、広がりを見せてきました。これは大相場になる時の特徴です。日経平均株価6万円という数字は通過点に過ぎず、今