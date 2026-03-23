東京証券取引所連休明け23日の東京株式市場は全面安の展開となり、日経平均株価（225種）は大幅に続落した。終値は連休前の19日と比べ1857円04銭安の5万1515円49銭で、1月8日以来約2カ月半ぶりの安値となった。中東情勢の緊迫化を受けて原油先物相場が上昇し、景気の減速を懸念した売り注文が終日優勢となった。外国為替市場では円安ドル高が進行、国債市場でも長期国債が売られて、3相場が同時に値下がりする「トリプル安」と