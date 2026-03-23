連休明け２３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、１９日の終値（５万３３７２円５３銭）に比べて２０００円超下落した。５万１３００円台で推移している。中東情勢の悪化が懸念され、投資家の間でリスク回避の姿勢が強まっている。日経平均が取引時間中に５万２０００円を割り込むのは、今月９日以来、約２週間ぶり。米国のトランプ大統領は２１日（日本時間２２日）、イランが４８時間以内にホルムズ海峡