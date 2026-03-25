読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））はこの１年間、日経平均株価（２２５種）や東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に続く市場の「物差し」として、日本経済の動きを表してきた。読売３３３に連動する金融商品も作られ、政府が旗を振る資産運用立国に向け、投資家に新たな選択肢を提供している。（杉本要）２４日の東京株式市場は原油価格の下落が好感され全面高となり、東証プライム市場に上場する約１６００銘柄のうち９５％