■金利が動かした日本の30年――プラザ合意からバブル崩壊、そして非正規雇用へあなたの給料が上がらない理由は、1985年にアメリカが日本に突きつけた一枚の合意文書にある。プラザ合意が超低金利を生み、超低金利がバブルを生み、バブル崩壊が非正規雇用を生んだ。すべての起点は金利だった。【こちらも】歴史の中の今FRB主導の金利政策が照らす現在地■起点――アメリカの貿易赤字とプラザ合意（1985年）1980年代前半、ア