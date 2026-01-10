11日の全日本高校女子サッカー選手権決勝を前に、初優勝を目指す柳ヶ浦が現地で最後の調整をしました。 （渡辺敬大記者）「初の栄冠を目指して2週間にわたる戦いを勝ち進んだ柳ヶ浦が、あすの決戦に向けて最終調整を行っています」 柳ヶ浦は今月7日の準決勝に勝利し、高校女子サッカー選手権で県勢初の決勝進出を決めました。チームは10日、神戸市の宿舎近くの公園で1時間半にわたり最後の練習をしました。決