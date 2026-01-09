大分市の幼稚園で、1年の無病息災を願う正月の伝統行事、「鏡開き」が行われ、園児たちにお汁粉が振る舞われました。 【写真を見る】幼稚園で新春の伝統行事「鏡開き」園児160人が手作り餅でお汁粉作り 大分市にのえのくま幼稚園では、2歳から6歳までおよそ160人が参加して、新春の伝統行事が行われました。 園児の代表者が、年末に自分たちでついて作った鏡餅をかけ声をあわせて木槌でたたいて鏡開きを行いました。このあと