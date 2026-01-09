校内で男子生徒が別の生徒に暴行している様子の動画がSNSで拡散された問題で、大分市教育委員会は調査の結果、大分市内の中学校で撮影されたものと確認し、9日午後から臨時記者会見を開きます。 SNS上に拡散されている動画は8日に投稿されたもので、長さは約1分。校内の廊下とみられる場所で男子生徒が別の生徒に対し、一方的に殴る蹴るなどの暴行を加える様子が収められています。また相手が倒れたあとも、頭部を数回蹴る様子が