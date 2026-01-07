元フジテレビアナウンサーでタレントの渡邊渚（28）が1月6日、自身の写真集が栄誉に輝いたことをインスタグラムで明かした。【もっと読む】中居正広「再始動」の兆し？ SMAP解散から10年目に入り“近況”報道ラッシュの背景《「水平線」が週プレグラジャパ！AWARD2025最優秀作品賞をいただきました》の書き出しで始まる報告に添えられた写真は、本人がトロフィーを掲げつつ花束を抱える姿を写したもの。喜びぶりがこれでもかと伝