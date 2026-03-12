２０２４年８月末でフジテレビを退社し、同年１０月にＰＴＳＤを公表した渡邊渚アナウンサーが１２日までにＳＮＳを更新。なぜ自分が「恐れずに書く」のかについてつづった。「３月８日の国際女性デーを前に、ＦＲａＵさんで、ドキュメンタリー映画『女性の休日』について文章を書かせていただきました。」と報告。「最近、変わらない社会のために、なぜ私が犠牲になって声を上げ続けなければならないのだろうと後ろ向きな気持