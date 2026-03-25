24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が24日夜、自身のインスタグラムを更新。現在の体調についてつづった。渡邊は23年7月から体調不良で療養。病名は明かしていなかったが、24年10月にSNSで「PTSD」（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表していた。「最近とっても体調が良い日が続いていて、友達とご飯に行ったり、お出かけしたりするのが楽しいいつまでもずっとそうだったらいいんだけど