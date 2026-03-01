元フジテレビの渡邊渚アナウンサーが2月28日、自身のインスタグラムを更新。性犯罪のニュースについて触れた。 【写真】見事な出来栄えのミモザのリース 「3月8日は国際女性デー。ということで、ミモザのリースを作ってみました。繊細だし、数日したら花が小さくなるのでそれを想定して形を作るのが難しかったです」と投稿し、作品の写真を掲載。 続けて「最近、女性が尊厳を踏みにじられ