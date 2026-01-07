政府は、木原官房長官の記者会見とみられる映像を悪用して投資を勧誘する詐欺動画が確認されたとして、ホームページやXで注意を呼びかけました。首相官邸はホームページやXで、「木原官房長官の会見映像とみられる映像を悪用し、存在しないプロジェクトへの投資を呼び掛ける偽動画が確認されている。アクセスすると、投資詐欺や個人情報を盗まれる等の被害に遭うおそれがある」として注意を呼びかけました。また、警察庁もXで「『