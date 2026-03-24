丸亀警察署 香川県に住む男性から現金3000万円あまりをだまし取ろうとしたとして、愛知県の電気設備工の男（22）と台湾出身の溶接工の男（22）が24日までに詐欺未遂の疑いで逮捕されました。 警察の調べによりますと、2人は香川県仲多度郡在住の男性（54）から現金をだまし取ろうと考え、3月13日ごろから23日ごろにかけて、「堀江貴文」をかたる偽のLINEアカウントで「資金は一時的に凍結されています」「凍結を解除するた