お笑いコンビ・カカロニの栗谷（36）が、23日までに配信されたさらば青春の光のYouTubeチャンネルに出演。14日深夜放送のテレビ東京系バラエティー『ゴッドタン』（深2：40）内で、1300万円の詐欺に遭い、借金が1000万円あることを打ち明けていたが、改めてそのてん末を明かした。【動画】“先輩芸人”の粋な行動も…栗谷が借金1000万円のてん末を激白栗谷は「詐欺に遭いまして…」とさらばの2人に切り出すと「1300万円騙され