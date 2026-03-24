日本人を狙った特殊詐欺などを行う、国際的な犯罪グループ。JNNはカンボジアの詐欺拠点で生活していたという、複数の日本人の証言を独自に入手。暴力によって支配されていた拠点の実態が見えてきました。【写真で見る】JNNカメラが特別に許された「カンボジア特殊詐欺の大規模拠点」内部「罰金やスタンガンで…」特殊詐欺拠点の恐怖の実態高柳光希キャスター:Aさん（30代男性）の証言によると、“カンボジアでホテルのレビューを書