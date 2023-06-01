【LIAR GAME】 放送開始日：4月6日より毎週月曜24時～ 放送局：テレ東ほか 最速配信：未定 アニメ「LIAR GAME」が、テレ東ほかにて4月6日24時より放送開始となる。 本作は「週刊ヤングジャンプ」で連載された甲斐谷忍氏のサスペンスマンガが原作。2007年に実写ドラマ化、2010年に実写映画化されているが、TVアニメ化は今回が初となる。 他人を疑うこ