中国から入国禁止の制裁措置を受けている日本維新の会の石平参議院議員が、きょう台湾を訪れました。石平氏は「私が台湾に入ることができたことで、台湾が独立していることを証明できた」と述べました。きょうから台湾を訪問しているのは日本維新の会の石平参議院議員で、台湾メディアによりますと10日まで台湾に滞在し、立法委員などと意見交換を行うということです。石平氏に対しては中国外務省が「台湾や尖閣諸島をめぐる問題で