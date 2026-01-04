東宝芸能は1月4日、女優・長澤まさみの結婚発表に関して、公式SNSに「メディアの皆様へのお願い」を投稿した。4日付で公開された「メディアの皆様へのお願い」では、「本年元日の長澤まさみの結婚発表に関しまして、一部メディアによる行き過ぎた取材行為により、本人及び家族、友人知人に対するプライバシーの侵害が確認されており、大きな精神的負担と恐怖を感じる事態となっております」と説明。その上で「長澤本人、相手方含め