“結婚発表”長澤まさみの周囲に行き過ぎた取材行為「大きな精神的負担と恐怖を感じる事態」
東宝芸能は1月4日、女優・長澤まさみの結婚発表に関して、公式SNSに「メディアの皆様へのお願い」を投稿した。
4日付で公開された「メディアの皆様へのお願い」では、「本年元日の長澤まさみの結婚発表に関しまして、一部メディアによる行き過ぎた取材行為により、本人及び家族、友人知人に対するプライバシーの侵害が確認されており、大きな精神的負担と恐怖を感じる事態となっております」と説明。
その上で「長澤本人、相手方含め、家族や関係者に対する突然の取材及び訪問は、何卒ご遠慮いただけますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
そして「今後このような行為が続きます場合は、然るべき措置を検討せざるを得ません。また、本件に対するお問い合わせは、弊社宣伝渉外部までご連絡ください。今後とも、より良いお付き合いをさせていただくためにも、何卒ご高配賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします」とつづっている。
