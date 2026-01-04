年末年始をふるさとなどで過ごした人の、Uターンラッシュは、1月4日も続き、各交通機関は混雑する見通しです。一方、成田空港では4日、帰国ラッシュがピークを迎えます。東海道新幹線は3日、上りの混雑がピークを迎え、新大阪駅では大きな荷物を持った家族連れや別れを惜しむ人の姿が見られました。JR東海によりますと、3日に続き4日も、東京駅に到着する「のぞみ」は、午前・午後ともに、ほぼ満席だということです。また、3日は、