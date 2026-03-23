モデルプレス＝2026/03/23】東京ディズニーランドでは、トゥモローランドにある「ショーベース」にて、新しいエンターテイメントプログラム「The D-Groovationz4 Live： Happy！ Funky！ Groovy！ Tour（ザ・ディーグルーヴェーションズフォー・ライブ：ハッピー！ファンキー！グルーヴィ！ツアー）」を2026年9月30日（水）よりスタートすることを発表した。【写真】東京ディズニーシー、25周年プログラム詳細公開◆「The D-Groo