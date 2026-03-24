24日も各地で桜の開花の便りが続々と。山梨・甲府市では、日本最速で桜の満開宣言が発表されました。花見シーズンがいよいよ到来。東京はソメイヨシノの開花発表からまもなく1週間、満開の日はいつなのか徹底調査しました。24日午前10時の愛媛・松山市の道後公園では、気象台の職員がソメイヨシノの標本木で咲いた桜の花の数をチェック。そして…。松山地方気象台・坂本哲調査官：7輪ですね。本日3月24日に松山の桜の開花を観測い