３月１８日は春闘「集中回答日」 長引く物価高・混迷化するイラン情勢…先が見通せない中、３月１８日、春闘の集中回答日を迎えました。 【写真を見る】ホワイトボードにずらり！書き込まれた各社の「満額回答」 日立は満額回答で、ベースアップは過去最高となる１万８０００円。トヨタ自動車は６年連続の満額回答で、最大で月に２万１５８０円の賃上げを決定しました。また、流通・外食・製造業の労働組合が加