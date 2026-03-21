MicrosoftのWindows+Devices部門を率いるパヴァン・ダヴルリ（Pavan Davuluri）氏は年初、The Vergeのトム・ウォーレン氏に対し、Windowsの信頼回復に向けた取り組みの実施を予告していた。その背景には、Windows 11の品質やCopilot統合を巡るユーザーの不満の高まりがあった。Microsoftは3月20日（米国時間）、Windows Insiderブログで、ダヴルリ氏による「Our commitment to Windows quality」を公開し、改善策の全体像を明らか