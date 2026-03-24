Appleのハードウェアと、外部ストレージからAIの「重み」をストリーミングするという手法を用い、パラメータ数が397B(3970億)の大型モデルをiPhoneで動作させるという試みが成功したことが分かりました。Autoresearching Apple's "LLM in a Flash" to run Qwen 397B locallyhttps://simonwillison.net/2026/Mar/18/llm-in-a-flash/試みの発端となったのは、AI研究者ダン・ウッズ氏が実施した実験でした。ウッズ氏は、ハードウェア