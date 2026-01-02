【ジュネーブ＝船越翔】リゾート地として知られるスイス南部クランモンタナのバーで１日未明、爆発を伴う火災が発生した。地元警察によると、約４０人が死亡し、約１１５人が負傷した。テロなどの可能性は低いとみており、詳しい出火原因を調べている。警察によると、火災は１日午前１時半頃に発生し、当時、店内は新年を祝う客でにぎわっていた。ヘリコプター１０機や救急車４０台が出動し、負傷者はスイス各地の病院へ運ばれ