ÆîÊÆ¥Ú¥ë¡¼¤ÎÀ¤³¦°ä»º¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å°äÀ×¤Ë¸þ¤«¤¦ÀþÏ©¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤¬¾è¤ëÎó¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤¬»àË´¡¢20¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È30Æü¸á¸å¡¢¥Ú¥ë¡¼¤ÎÀ¤³¦°ä»º¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å°äÀ×¤È¥¯¥¹¥³¤ò·ë¤ÖÀþÏ©¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤ò¾è¤»¤¿Îó¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã±Àþ¶è´Ö¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë61ºÐ¤Î±¿Å¾»Î¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ñ¸÷µÒ¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â20¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹