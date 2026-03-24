南米コロンビアで125人が搭乗する軍の輸送機が墜落する事故があり、少なくとも66人が死亡しました。コロンビア南部のペルーとの国境付近で23日、陸軍の兵士を運んでいた輸送機が飛行場から離陸直後に墜落しました。輸送機には兵士と乗員合わせて125人が搭乗していて、地元メディアによりますと、これまでに少なくとも66人が死亡しました。安否がわかっていない人もいて、犠牲者が増える恐れがあります。墜落したのは飛行場からわず