2025年11月22日から2026年3月1日まで、森アーツセンターギャラリー（東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー）にて「マチュピチュ展」が開催されています。エリアごとにみどころ満載2021年のアメリカ・ボカラトン美術館を皮切りに、世界各地で開催されている展覧会が日本にやってきました。各国での累計来場者数は54万人を突破した人気の展覧会で、アジアでは初開催です。ペルーの首都・リマにある考古学博物館「ラルコ博物