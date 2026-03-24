南米コロンビアで125人が乗っていた軍用の輸送機が墜落しました。これまでに少なくとも34人が死亡しています。コロンビア軍は23日、南部のペルー国境付近で輸送機が墜落したと発表しました。地元メディアによりますと、輸送機には兵士ら125人が搭乗していて、これまでに少なくとも34人が死亡、70人が負傷し、残る21人の安否については調査中ということです。輸送機は付近の飛行場を離陸した直後に浮力を失い、墜落したということで