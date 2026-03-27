5人組ロックバンド FLOWが3年ぶりに「THE FIRST TAKE」に登場し、今年20周年を迎えるアニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』の主題歌「COLORS」の一発撮りを披露する。本編での主人公ルルーシュ・ランペルージによる特別メッセージも見どころとなる。【動画】ルルーシュからメッセも！FLOW「COLORS」熱唱の「THE FIRST TAKE」YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第652回は、ツインボーカルが織り成すメロディの強さと幅広い