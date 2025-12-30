スタジアムでゴルフ体験…元監督ら豪華OBも“参戦”西武はベルーナドームを活用したゴルフイベントを開催する。2026年2月11日、13日、14日、15日の4日間と、同21日、22日の計6日間に実施され、オフシーズンの本拠地を活用した異例の試みとなる。好評だった打ちっぱなし企画に加え、スタンドからアプローチショットを放つ新イベントも行われる。新たに開催されるのは来年2月21日、22日開催の「LIONS STADIUM 9 BELLUNA DOME CUP