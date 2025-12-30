スタジアムでゴルフ体験…元監督ら豪華OBも“参戦”

西武はベルーナドームを活用したゴルフイベントを開催する。2026年2月11日、13日、14日、15日の4日間と、同21日、22日の計6日間に実施され、オフシーズンの本拠地を活用した異例の試みとなる。好評だった打ちっぱなし企画に加え、スタンドからアプローチショットを放つ新イベントも行われる。

新たに開催されるのは来年2月21日、22日開催の「LIONS STADIUM 9 BELLUNA DOME CUP」。スタンド内に設けられた9つのティーイングエリアからグラウンド内のグリーンを狙い、スコアを競う内容となっている。

21日は潮崎哲也氏、鈴木健氏、片岡保幸氏、22日は石毛宏典氏、辻発彦氏、渡辺久信氏の豪華西武OBが参戦。また21日にはベストスコア81の腕前を誇るレスリング女子元日本代表の吉田沙保里さんやサッカー元日本代表の鈴木啓太氏ら、22日には3人のプロゴルファーも登場する。

一方で同11日から4日間で開催となる「LIONS GOLF EXPERIENCE STADIUM 9」は外野エリアに設置された9つのターゲットを狙い、ホームベース付近から約1時間、打ちっぱなしを体験できる。また11日、14日、15日はライオンズOBと交流できるファンミーティングによるトークショーや写真撮影会。さらに公式戦期間中は立ち入れないエリアを巡るスタジアムツアーなども別途申し込むことができる。

チケットは販売中。実施日はチームは春季キャンプに臨んでいるだけに、“主”のいない本拠地を新たな形で活用する取り組みとして注目を集めそうだ。詳細は球団公式HPで確認できる。（Full-Count編集部）