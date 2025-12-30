10代の少女が誘拐されたとされる現場付近の様子＝米テキサス州ポーター/KHOU（CNN）その日は家族と安息のための日だったはずが、米テキサス州の父親にとって、15歳の娘が犬の散歩から帰ってこなかったことで、喜びは恐怖に変わった。同州モンゴメリー郡の保安官事務所によれば、両親は娘がいつもの散歩時間よりも長く外出していたため不審に思ったという。父親は動揺しながら、娘の携帯電話の「ペアレンタルコントロール」（保護者