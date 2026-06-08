夜行バスの車内で女性の腰や腕を触るなどした疑いで大阪府門真市の自称会社員の男（53）が現行犯逮捕されました。 【地図をみる】山陽自動車道「道口パーキングエリア」 京都行の夜行バスの車内で 警察によりますと、男は7日午後9時45分ごろ～8日午前3時10分までの間、博多駅から山陽自動車道道口パーキングエリアに至る間を走行中の夜行バスの車内で京都府の20代女性の腰や腕を触るなどした暴行の容疑が持た