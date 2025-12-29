ダンス＆ボーカルグループ「FANTASTICS from EXILE TRIBE」でボーカルを務める八木勇征（28）。人気BL小説を原作としたドラマ・映画『美しい彼』シリーズで主演を務めたことで役者としてもブレイク。2025年10月クールはドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』（テレビ東京系）では主演を務めた。芸能ライターが語る。【写真】セクシーすぎる「チェンソーマンのレゼ」「ビーチでうっとり…」韓国系カリスマギャル・ぴ