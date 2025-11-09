ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > タクシー運転手への脅迫・暴行容疑の今市隆二 2026年から活動再開 今市隆二 三代目 J SOUL BROTHERS LDH 歌手・アーティスト 芸能人の不祥事・トラブル 脅迫 暴力問題 スポニチアネックス タクシー運転手への脅迫・暴行容疑の今市隆二 2026年から活動再開 2025年11月9日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 活動を自粛している三代目 J SOUL BROTHERSの今市隆二 2026年から活動を再開することが9日、LDH公式サイトで発表された 今市はタクシー運転手に対する脅迫と暴行の疑いで書類送検されていた ◆脅迫&暴行容疑の今市隆二、活動再開へ 弊社所属アーティスト 今市隆二に関するご報告 ldh.co.jp 記事を読む おすすめ記事 トラヴィス・スコット、来日公演にYe（カニエ・ウェスト）がサプライズ登場 「衝撃がすごすぎた」「一生の思い出」大興奮の声 2025年11月9日 10時53分 降格決定同士の一戦、湘南が5発大勝で半年ぶり白星…新潟は入江体制で未勝利のまま残り2戦へ 2025年11月8日 16時54分 「魂EFFECT WIND White Ver. for S.H.Figuarts」11月7日一般店頭で予約開始 2025年11月5日 10時38分 生せっけんのルアンルアン、「得得祭 ～AUTUMN PREMIUM～」を11月5日からスタート。最大30％OFF＆送料無料でお届けします。 2025年11月4日 13時0分