横浜名物として知られる崎陽軒の「シウマイ弁当」が値上げです。崎陽軒が値上げするのはシウマイなど123品目です。来年2月1日から、平均で7.9%引き上げます。例えば、「昔ながらのシウマイ15個入」は700円から740円（税込）に、看板商品の「シウマイ弁当」は1070円から1180円（税込）となります。値上げの主な理由は、米などの原材料や包装資材、物流費の価格高騰としています。値上げは今年2月にも実施していて、4期連続です。崎