奈良公園のシカ問題対応で奈良県が導入したナビダイヤルの通話料が10月から値上げされ、携帯電話からの料金は1分44円となる。理由は「物価上昇」や「人件費高騰」とされる。一方、行政窓口の有料化に対し、県民からは賛否の声が上がっている。シカ問題「ナビダイヤル」が値上げへ奈良公園のシカ問題を巡り、電話が殺到したことを受け、県が導入したのがナビダイヤルだ。そのナビダイヤルの通話料が10月から値上げされることになっ