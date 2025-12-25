ＴＢＳ系「ＳＡＳＵＫＥ」が２５日、放送され、「ＳＡＳＵＫＥくん」こと森本裕介さんがあと１秒で完全制覇を逃し、ネットでは視聴者の悲鳴がわき起こった。ただ一人、進出したファイナルステージ。森本さんは懸命に頂上を目指した。第１関門のスピードクライミング、第２関門のサーモンラダーをクリアし、残り１４秒で最後の綱登り１０メートルに挑んだ。無駄な動きはなく懸命に両腕を動かしたが、直前でタイムアップ。ボタン