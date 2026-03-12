昨年12月にTBS系情報番組『THE TIME，』ロケ中に左脛骨高原骨折のけがをしたレポーターでフリーアナウンサーの原千晶アナウンサー（37）が、12日放送の同番組のスタジオに出演し、復帰した。【Xより】「ご迷惑とご心配を」“左脛骨高原骨折”原千晶アナの謝罪（当時）番組冒頭、小沢光葵アナ、吉田敬郷アナとともにスタジオであいさつ。その後もニュースを伝えた。続いて午前5時20分に、安住紳一郎アナらとともに立ったまま