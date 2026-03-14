TBS系「SASUKE」と女性版「KUNOICHI」に常連として出場し、24年には「KUNOICHI」史上4人目の完全制覇を成し遂げたスピードクライミング選手の大嶋あやの（31）が、14日までにインスタグラムを更新。「実は、私のパートナーが事故に遭い、救急集中治療室に入院しておりました。緊急手術含め8回手術を行い、まだ今後も複数回手術予定があります」と、パートナーが事故で8回も手術を受ける重傷を負ったと明かした。病床のパートナーと